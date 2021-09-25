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الأعلى للجامعات يهنئ «سوسة» برئاسة جامعة بنها.. ويشكر «الجيزاوي» على مجهوداته

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الأعلى للجامعات يهنئ «سوسة» برئاسة جامعة بنها.. ويشكر «الجيزاوي» على مجهوداته الأعلى للجامعات يهنئ «سوسة» برئاسة جامعة بنها.. ويشكر «الجيزاوي» على مجهوداته

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قدم المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للدكتور جمال سوسة بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًن له كل التوفيق والنجاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور جمال سوسة أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وكبيت خبرة لمحافظة القليوبية.

في سياق آخر، وجه رئيس جامعة بنها، الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ما قدمه خلال فترة عمله قائما بعمل رئيس الجامعة.
وأشاد رئيس جامعة بنها بما قدمه الدكتور ناصر الجيزاوى من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنه تحمل المسؤولية وقادها بنجاح واقتدار.

وأكد الدكتو جمال سوسة أن قيادات جامعة بنها حريصة على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والعمل الجماعي، مشيرا الى أن المؤسسات تتقدم بافرادها وليس بشخص واحد.

المصرى اليوم

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