أخبار عاجلة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبير مناعة: تقترب من إعلان خلوها من فيروس سي

Print
خبير مناعة: مصر تقترب من إعلان خلوها من فيروس سي خبير مناعة: تقترب من إعلان خلوها من فيروس سي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الرابعة شديدة وعنيفة في إصابتها، خاصة مع زيادة منحنى الوفيات بفيروس كورونا، منوها بأن هناك توجيهات رئاسية بالاسراع من وتيرة اللقاحات.

وأضاف الحداد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إنه لابد أن يكون هناك وعي صحي بأهمية اللقاح، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن مصري قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن التطعيم الجماعي الذي يحدث في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس سيكون إجباري بعد ذلك، مؤكدا أن اللقاحات هي التي تحمي من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، خاصة الوفيات.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الموجة الثالثة والرابعة كان بها إقبال شديد جدا في تلقي لقاح ، ولكن عندما هدأت الأوضاع أصبح هناك تكاسل في تلقي اللقاح، لافتاً إلى أن الآثار الجانبية للقاح محدودة جدا.

وأكد أن المبادرات الصحية استمرت في الدولة المصرية رغم تفشي فيروس كورونا، مما ساهم في التحكم في عدد الإصابات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والاعتلال الكلوي وفيروس سي، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت أن تقترب من الإعلان بأنها خالية من فيروس سي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا