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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الرابعة شديدة وعنيفة في إصابتها، خاصة مع زيادة منحنى الوفيات بفيروس كورونا، منوها بأن هناك توجيهات رئاسية بالاسراع من وتيرة اللقاحات.

وأضاف الحداد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، إنه لابد أن يكون هناك وعي صحي بأهمية اللقاح، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن مصري قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن التطعيم الجماعي الذي يحدث في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس سيكون إجباري بعد ذلك، مؤكدا أن اللقاحات هي التي تحمي من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، خاصة الوفيات.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الموجة الثالثة والرابعة كان بها إقبال شديد جدا في تلقي لقاح فيروس كورونا، ولكن عندما هدأت الأوضاع أصبح هناك تكاسل في تلقي اللقاح، لافتاً إلى أن الآثار الجانبية للقاح محدودة جدا.

وأكد أن المبادرات الصحية استمرت في الدولة المصرية رغم تفشي فيروس كورونا، مما ساهم في التحكم في عدد الإصابات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والاعتلال الكلوي وفيروس سي، موضحا أن الدولة المصرية استطاعت أن تقترب من الإعلان بأنها خالية من فيروس سي.