وكيل صحة أسوان يكشف تفاصيل حملة «معًا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا

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قال الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حملة معًا نطمئن، بدأت منذ الأمس وسوف تستمر لمدة شهر، وتأتي ضمن توجيهات الرئيس بالتوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مراكز التطعيم منتشرة بجميع المحافظات، وتصل للمواطنين أينما كانوا في القرى والمدن.

وأكد الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن عملية تطعيم المواطن لا تستغرق سوى ربع ساعة على الأكثر، موضحا أن هناك مراكز ثابتة للتطعيم، كما توجد فرق متنقلة للغرض ذاته.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن هناك إقبال كبير من المواطنين في أسوان على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن هناك من يتلقى التطعيم مرتين، ويكون الثاني بهدف السفر لدولة معينة تطلب نوع لقاح غير الذي حصل عليه في الأول.