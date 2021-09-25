جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلوم المهني.. الرابط

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نظمت إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية المقام بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء زيارة لطلبة الدبلوم للدفعة الثالثة في نهاية التيرم التاني لاكاديمية الواقع الافتراضي للمشاركة التفاعلية التعليمة للطلاب، وتبسيط علوم الإستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

تعد الدبلومة نموذجا ناجح للتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد بهدف انتاج خريج متخصص غير متاح في الكليات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الدبلومة الي تخريج خريج محترف فى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، سواء كان خريج الجامعة أو المراكز البحثية، كما تنفرد الدبلومة المهنية فى الاستشعار من البعد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم.

وأوضحت رشا حامد بندق منسق الدبلوم من الجامعة، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من الدبلوم.

الرابط التالي

https://www.facebook.com/rsgisdiploma/