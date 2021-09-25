أخبار عاجلة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلوم المهني.. الرابط

Print
جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلوم المهني.. الرابط جامعة عين شمس تفتح باب التقدم للدبلوم المهني.. الرابط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية المقام بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء زيارة لطلبة الدبلوم للدفعة الثالثة في نهاية التيرم التاني لاكاديمية الواقع الافتراضي للمشاركة التفاعلية التعليمة للطلاب، وتبسيط علوم الإستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

تعد الدبلومة نموذجا ناجح للتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد بهدف انتاج خريج متخصص غير متاح في الكليات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الدبلومة الي تخريج خريج محترف فى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، سواء كان خريج الجامعة أو المراكز البحثية، كما تنفرد الدبلومة المهنية فى الاستشعار من البعد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم.

وأوضحت رشا حامد بندق منسق الدبلوم من الجامعة، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من الدبلوم.

الرابط التالي

https://www.facebook.com/rsgisdiploma/

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة

إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور)

إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور)

وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو)

وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو)

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمنزلها في دير مواس بالمنيا

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمنزلها في دير مواس بالمنيا