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أبوالدهب: لجنة التخطيط تتحمل مسؤولية أزمات الأهلي

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أبوالدهب: لجنة التخطيط تتحمل مسؤولية أزمات الأهلي أبوالدهب: لجنة التخطيط تتحمل مسؤولية أزمات الأهلي

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أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، غير قادر على إعادة النادي الأهلي لمنصات التتويج.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تتحمل مسئولية أزمات فريق الكرة، أي شخص يعرف جيدًا أن موسيماني، غير قادر على إعادة الأهلي لمنصات التتويج مرة أخرى، ولكن كان هناك إصرار من لجنة التخطيط على الابقاء عليه».

وأضاف :«اللعب في بطولة افريقيا غير الدوري المصري، الفرق تلعب أمامك في افريقيا بخطة هجومية، على عكس الدوري المصري الفرق تدافع أمام الأهلي».

يُذكر أن موسيماني، تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بعد خسارة بطولة الدوري ومن بعدها بطولة السوبر المحلي عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 بركلات الجزائ الترجيحية.

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