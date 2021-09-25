مران البنك الأهلي المسائي .. خالد جلال يركز على النواحي البدنية

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يواصل فريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليومية علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية وركز خالد جلال المدير الفني للفريق علي الجانب البدني لرفع المعدلات البدنية للاعبي الفريق وشهد المران غياب أسامة فيصل عن التدريبات الجماعية واكتفي بجلسات العلاج الطبيعي بعد تعرضه لجزع في أحد أربطة الركبة واقترب احمد ياسر من العودة للمران الجماعي عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي.

ويستعد فريق البنك الأهلي لخوض معسكر مغلق ببرج العرب الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر له الخامس والعشرين أكتوبر المقبل.