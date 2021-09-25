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بعد تغلبه على زميله "الغميز".. "العمار" بطلاً لبطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر

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بعد تغلبه على زميله "الغميز".. "العمار" بطلاً لبطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر بعد تغلبه على زميله "الغميز".. "العمار" بطلاً لبطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر

بعد تغلبه على زميله

خطف عبدالرحمن العمار لاعب السعودي للبلياردو لقب بطولة الخليج، وذلك بعد تغلبه على زميله مهند الغميز بنتيجة 9-8 في مسابقة الثمان كرات للفردي في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً بالدوحة وتستمر حتى 28 من شهر سبتمبر الجاري.


وشهد النهائي تواجد العمار والغميز كأول مرة في تاريخ البطولات الخليجية أن يحمل طرفا النهائي الجنسية .


وشهدت البطولة منافسات قوية ووجود لاعبين ذوي مستوى عالٍ، حيث واجه لاعب المنتخب السعودي الكابتن عبدالرحمن العمار اللاعب الإماراتي عبدالله الحوسني وانتهت بفوز العمار بنتيجة 7-5،

وكذلك فوزه على القطري وليد ماجد بنتيجة 7-6، وكذلك انتصاره على البحريني أحمد صباح بنتيجة 7-1، وفي دور الأربعة تغلب العمار على الكويتي عبدالله القطان بنتيجة 9-5 ليواجه زميله مهند الغميز في نهائي البطولة ويحقق اللقب الخليجي.


في حين وصل لاعب المنتخب السعودي للبلياردو مهند الغميز لنهائي البطولة بعد فوزه في الدور الأول على اللاعب الأماراتي صلاح الريماوي بنتيجة 7-6، وأيضًا فوزه في ربع النهائي على الإماراتي عبدالله جمعة بنتيجة 7-3 وفي نصف النهائي تغلب على القطري وليد ماجد بنتيجة 9-8.


من جانبه بارك الأمير منصور آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر لرئيس الاتحاد وللاعبين بالإنجاز المحقق والأداء المتميز.


وفي ذات السياق كرّم رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري اللاعبين بمكافاة مجزية دعماً لهم وتحفيزاً لزملائهم في المسابقات القادمة، متمنياً أن تكون هذه الانتصارات هي الانطلاقة نحو انتصارات وإنجازات في البطولات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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