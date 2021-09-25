مكافحة التهريب بالأقصر تحرر 109 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة خلال أغسطس

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تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ( إلتزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 109 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمحال تجاريه بالأقصر وأسيوط وأكمنه متفرقه (كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر- ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي).

وتشكلت لجنة الضبط من محمد الليثى عبدالجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمدحسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والعقيد محمدصلاح والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وصحية وأدوات تجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 و77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وبلغت قيمة المضبوطات 660 ألف و340جنيه .

وتم التصالح في جميع المحاضر وتم سداد التعويض والغرامة الجمركية المستحقة وذلك بعد اخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.