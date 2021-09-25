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الجوازات تحدد 5 شروط للإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية

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الجوازات تحدد 5 شروط للإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية الجوازات تحدد 5 شروط للإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية
إمكانية إلغاء التغيّب خلال 15 يومًا عبر "أبشر"

الجوازات تحدد 5 شروط للإبلاغ عن تغيّب العمالة المنزلية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية، تُمَكّن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب "الهروب" آليًّا.

وأوضحت الجوازات عبر قناة ""، أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ الهروب، وهي: أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأشارت إلى إمكانية إلغاء التغيب خلال 15 يومًا عبر منصة "أبشر"؛ مؤكدة أن بلاغ التغيب إذا تجاوز 15 يومًا لا يمكن إلغاؤه نهائيًّا، ويُحَوّل المقيم إلى دائرة المراقبة ويُرَحّل، ويُمنع من دخول المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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