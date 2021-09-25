1300 متدربة تُواصلن الاحتفاء باليوم الوطني بتقنية العاصمة المقدسة

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منها مبادرات "يمنى ميمونة" و"الوطن يستاهل" و"بقاع"

تُواصل الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 91؛ وذلك عقب عودة المتدربات من إجازاتهن الرسمية بهذه المناسبة.

ويشارك ما يقارب (1300) متدربة في العديد من المبادرات والمشاركات التي تنظمها الكلية، ضمن مبادرات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال هذه الفترة.

وأكدت عميدة الكلية، أمنية بنت فيصل المرشد، حرص الكلية على تنظيم الفعاليات بشكل متميز يسلط الضوء على المكتسبات التي تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، لتعيش المتدربات الفخر والزهو بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وتمكينهن من استشراف المستقبل المشرق الذي نسير إليه بتمسكنا بقيمنا الراسخة.

كما أشارت إلى حرص الكلية على مواصلة مبادراتها وفق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية؛ لضمان سلامة جميع المشاركات.

وأضافت "المرشد" أن الكلية تُواصل تنفيذ 17 مبادرة وطنية أطلقتها وحدة الأنشطة اللامنهجية بالكلية، وتتضمن مبادرات "يمنى ميمونة" بزيارة المعرض الخاص بأدوات غسيل الكعبة، ومصنع كسوة الكعبة، وإطلاق مبادرة "رقش" لتعزيز الانتماء والولاء للهوية السعودية، و"الوطن يستاهل" التي تتيح فرص عمل تطوعية للمدربات والمتدربات في مجالات متعددة وربطها بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، وكذلك "بقاع" لتنفيذ برنامج "السياحة الافتراضية ثلاثية الأبعاد لأبرز المعالم الدينية في العاصمة المقدسة" عن طريق تقنية الواقع الافتراضي لتحسين وتطوير التجربة السياحية في المملكة.

ومبادرة "حكاية عطاء" لتعزيز روح العطاء والانتماء للوطن بتكريم عاملات الحرم المكي الشريف والجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وشكرت أولياء الأمور على مساندتهم لبناتهن المتدربات، ومشاركة وزارة الرياضة الاحتفاء باليوم الوطني.

بالإضافة لمبادرة "عرس وطني" التي تهدف لنشر الفرح ومشاركة البهجة وتعزيز الولاء مع الأيتام، من خلال زيارة دار الزهور، وتقديم خدمات العناية والزينة لمنسوبات الدار، ومواصلة تقديم ورش عمل مختلفة في مجالات متعددة للجمعيات الخيرية، وتنظيم لقاء على منصة التدريب الإلكتروني، تحت عنوان "مهنتي تخدم وطني"؛ لرفع الهمة وزيادة الطموح والنمو المهني لدى المتدربات.

كما أعلنت الكلية تنظيم فعاليات المسابقات الوطنية، ومسابقتي "بريق فنان" و"إبداع" لأفضل عمل فني من خلال رسم أو فيديو يعبر عن الوطن.

كما فتحت الكلية أيضًا المجال لمشاركة المتدربات بالقصائد الوطنية والأعمال ذات العلاقة، واستعراض كفاح عدد من المتدربات في خدمة الوطن، وتفعيل شعار "هي لنا دار" من خلال وسائل التواصل بالكلية.

فيما شملت الفعاليات مبادرة "وعي ومسرة" في معرض مكة مول؛ لرفع مستوى الوعي الوطني ورفع مستوى ثقافة الأطفال المعلوماتية من خلال الألعاب التعليمية والمسابقات الإلكترونية.