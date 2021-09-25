أبوالدهب يهاجم موسيماني: تغييراته مش مفهومة.. ولا يستطيع قراءة المنافسين

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انتقد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الأداء إلى ظهر عليه الفريق الأحمر في المباريات الماضية.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موسيماني، يتحمل بشكل كبير مسؤولية تراجع أداء الاهلي، في المباريات الماضية»، مضيفًا :«موسيماني، ليس لديه أي حلول هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة طلائع الجيش الماضية».

وأضاف :«تغييرات المدرب الجنوب إفريقي خلال المباريات مش مفهومة، ولا تعطي أي إضافة للفريق»، مؤكدًا أنه لا يستطيع قراءة المنافسين بشكل جيد.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع انبي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.