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«التخطيط» تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط

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«التخطيط» تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط «التخطيط» تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط

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وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 200 مليون لمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك لاستكمال إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ، وتطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات الجامعة.

وأوضحت السعيد في بيان السبت أن المبلغ المعتمد يتضمن تخصيص 185 مليون للمشروع الأول والمعني باستكمال مركز الإصابات والطوارئ والذي من المنتظر افتتاحه في يناير القادم، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه لمشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع الأول بلغت حوالى 860 مليون جنيه.

وأكدت أن مشروع استكمال مركز الإصابات والطوارئ يمثل نقلة نوعية في مجال الطوارئ في المحافظة خاصة وفي الصعيد عامة، حيث تمتاز جامعة أسيوط بوجود الكوادر الطبية المتميزة مما يجعل مستشفياتها مركزًا لطالبي الخدمة العلاجية في كل محافظات الصعيد، ويتكون مشروع إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ من المستشفى والذي يضم 8 طوابق بخلاف الأرضي والبدروم بطاقة 478 سرير بخلاف غرف العمليات والعناية المركزة، مبنى الجراحة الميكروسكوبية، والمبنى الخدمي للمستشفى، والنفق الرابط بين مستشفى الإصابات ومباني مستشفيات جامعة أسيوط الأخرى.

وحول المشروع الثاني وهو مشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة أسيوط أوضحت السعيد أن الوحدة تأتي بطاقة 76 جهاز غسيل كلوي بتكلفة 26 مليون جنيه، مشيرة إلى اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بوحدات معالجة الغسيل الكلوي والتجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها في يونيو 2022.

المصرى اليوم

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