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رسميًا.. منع حسين السمري وجبريل والنمر من خوض انتخابات

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رسميًا.. منع حسين السمري وجبريل والنمر من خوض انتخابات الزمالك رسميًا.. منع حسين السمري وجبريل والنمر من خوض انتخابات

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحقية اللجنة المؤقتة بنادي برئاسة حسين لبيب في خوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك اذا رغبوا في خوض المعركة الانتخابية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: كل من تنطبق عليه الشروط من لجنة حسين لبيب يحق له الترشح ومن لا تنطبق عليه الشروط لن يترشح وفي مقدمتهم محمد الأتربي الذي لم يمر على عضويته سنة.

وكشف الوزير رسميا عن منع الثلاثي حسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضة من خوض انتخابات الزمالك المقبلة وفقا للائحة باعتبارهم معينين في النادي وسيقومون بتسيير أعمال النادي لحين انتهاء الانتخابات.

وقال صبحي: رسميا ونهائيا حسين السمري ومعه المدير المالي ومدير النشاط الرياضي لن يترشحوا في الانتخابات المقبلة.

المصرى اليوم

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