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وزير الرياضة: حسين لبيب مستمر في رئاسة في حالة واحدة فقط

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وزير الرياضة: حسين لبيب مستمر في رئاسة الزمالك في حالة واحدة فقط وزير الرياضة: حسين لبيب مستمر في رئاسة في حالة واحدة فقط

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فجر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص العملية الانتخابية داخل نادي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موعد فتح باب الترشح في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة وأعضاء لجنته سيرحلون رسميا عن نادي الزمالك الأسبوع المقبل وتحديدا قبل الأول من أكتوبر.

وشدد الوزير على أنه لن يسمح لحسين لبيب وأي فرد آخر في لجنته من التواجد داخل مجلس الإدارة مع الأول من أكتوبر حالة إعلانهم الترشح لخوض الانتخابات المقبلة مؤكدا أن هذا الأمر بات نهائي لكنه يتوقف على قرار حسين لبيب بالترشح من عدمه مؤكدا أنه في حالة عدم ترشحه سيستمر حتي تسليم النادي للمجلس من الجمعية العمومية في التاسع عشر من نوفمبر المقبل.

وكشف الوزير عن ان حسين لبيب وأعضاء لجنته إذا قرروا خوض الانتخابات المقبلة سيرحلون فورا عن إدارة النادي وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وتابع الوزير في هذه الحالة سيتم الإبقاء على المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي فقط بالإضافة لتولي اللجنة العليا مهمة الاشراف التام والكامل على الانتخابات واستلام اوراق الترشح للمرشحين والبت في الطعون وغيرها من كافة اجراءات العملية الانتخابية التي تهدف الوزارة لاخراجها في افضل صورة مشرفة وبمنتهي الحيادية والشفافية.

المصرى اليوم

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