رئيس جامعة الأقصر يعلن رسميا بدء الدراسة بكلية الطب هذا العام بنظام التحويل

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أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الاقصر بنظام التحويل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية تفقدت مبنى كلية الطب بالجامعة بمدينة طيبة ليكون مقرا لكلية الطب البشرى، والمقام على مساحة 13 الف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالاضافة إلى فصول دراسية ومكاتب للعميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكاتب للإداريين ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات خدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

وأشار الدكتور محمد محجوب، إلى أن اللجنة خلال زيارتها، تفقدت مستشفى الكرنك الدولى وكذلك الارض المخصصة بمساحة ٥ افدنة لاقامة مستشفى للجامعة بمدينة طيبة لتقييم الإمكانات المادية والبشرية والتى كانت مؤهلة لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام لتقديم الخدمة الطبية لأبناء الأقصر في مختلف التخصصات، من خلال دعم كليات الطب بقطاع صعيد مصر أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وانتداب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدء الدراسة في الكلية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب «طب الاقصر» بمستشفى الكرنك الدولى وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة حتى صدرت الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر.