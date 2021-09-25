قنا تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن منطقة آثار قنا بالتعاون مع الأجهزة المعنية تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمي للسياحة، المقرر إقامته بعد غدا الإثنين الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري بفناء معبددندرة، من خلال تنظيم فعاليات وعروض فنية متنوعة.

ومن جانبه أوضح أيمن هندى مدير منطقة آثار قنا، أن الإحتفال يهدف إلى الترويج للآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية التي تتمتع بها المحافظة بما يسهم في تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار وتحسين صورة مصر أمام العالم.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة جاء بناءا على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة في سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.