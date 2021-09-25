أخبار عاجلة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قنا تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة

Print
قنا تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة قنا تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن منطقة آثار قنا بالتعاون مع الأجهزة المعنية تواصل استعداداتها للإحتفال باليوم العالمي للسياحة، المقرر إقامته بعد غدا الإثنين الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري بفناء معبددندرة، من خلال تنظيم فعاليات وعروض فنية متنوعة.

ومن جانبه أوضح أيمن هندى مدير منطقة آثار قنا، أن الإحتفال يهدف إلى الترويج للآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية التي تتمتع بها المحافظة بما يسهم في تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار وتحسين صورة أمام العالم.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة جاء بناءا على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة في سبتمبر عام 1979، بتأسيس يوم عالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، وذلك ابتداءً من عام 1980، من أجل زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا