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استمرار فعاليات مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» في بالأقصر

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استمرار فعاليات مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» في بالأقصر استمرار فعاليات مبادرة «معا نطمئن.. سجل الآن» في بالأقصر

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أعلن الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر بمتابعة فعاليات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الأقصر.

حملة معا نطمئن في الاقصر

وأطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، في ميدان سيدي أبوالحجاج، وميدان صلاح الدين، وميدان المحطة لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين ..

حملة معا نطمئن في الاقصر

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكد على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية ..

حملة معا نطمئن في الاقصر
حملة معا نطمئن في الاقصر

كما أشارت دكتورة إلهام الجبلاوى، وكيل المديرية، إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفة أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد .

المصرى اليوم

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