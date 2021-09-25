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تعافي وخروج 8 حالات من مستشفى عزل العديسات بجنوب الأقصر

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تعافي وخروج 8 حالات من مستشفى عزل العديسات بجنوب الأقصر تعافي وخروج 8 حالات من مستشفى عزل العديسات بجنوب الأقصر

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أعلنت مستشفى عزل العديسات بالطود جنوب الأقصر، عن خروج وتعافى 8 حالات جديدة من مصابى بعد التأكد من سلبية المسحات واجراء الأشعات والتحاليل اللازمة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العجمى، مدير عزل مستشفى العديسات التخصصى ، أن الفريق الطبي بالمستشفى يبذل مجهودا كبيرا فى تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين وتحقيق أفضل النتائج لزيادة عدد المعاقين من فيروس كورونا ، موضحاً ان المستشفى بها 41 حالة منهم 21 حالة فى العناية المركزة، موضحاً انه يوجد على قوائم الانتظار 30 حالة أخرى.

ووجه شكره لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض على ما يبذلوه من مجهود وتفان في العمل وراحة للمرضى بالمستشفى .

المصرى اليوم

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