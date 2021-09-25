السجن 15 سنة لـ5 متهمين اغتصبوا عاملة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، معاقبة خمسة متهمين بالسجن 15 سنة بتهمة مواقعة انثى بدون رضاها تحت تهديد السلاح. لخطفهم وهتك عرض «عاملة» بعد ان راودوها عن نفسها فأبت أثناء سيرها بالطريق العام.

صدر القرار بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، والمستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار السيد مصطفى الحوراني وسكرتير الجنايات كريم الجنادي .

أحداث القضية رقم 33209 لسنة 2020 جنايات العامرية أول، والتى سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، بدأت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ من المجني عليها، بقيام ٥ أشخاص بخطفها وهتك عرضها، خلال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم.

واوضحت التحقيقات أنه حال سير المجني عليها «س.ال.م» عاملة بالطريق العام فوجئت بقيام ٥ أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص صغير الحجم «توناية»، وحدثها أحدهم برغبته في مواقعتها جنسيا، فأبت وصاحت وحاولت الاستغاثة بالمارة، إلا أن المتهمين لاحقوها وقاموا بجذبها بالقوة وأجبروها على دخول السيارة، وأشهر احدهما في وجهها سلاح أبيض «كتر»، وهددها في حالة الاستغاثة، وأخذوها إلى مكان مجهول وقاموا بهتك عرضها وتناوبوا إغتصابها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين .

تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن الاسكندرية من تحديد السيارة عن طريق خط السير وتحديد شخصية المتهمين وهم :

«م.أ.ع»، «س.ص.ال»، «ح.ح.ف»، «ن.ع.د»، «ص.أ.ال»، وعقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين بعدة أكمنة معدة لاماكن ترددهم.

وبعرضهم على المجنى عليها تعرفت عليهم وعلى السيارة المستخدمة في الحادث.

وفور إكتمال التحقيقات أحيل المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم .