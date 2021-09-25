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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- محمود كهربا- أحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: ‏

محمد هاني وميكيسوني ومحمود وحيد وصلاح محسن وعلي لطفي ووليد سليمان وحسام حسن وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

بداية المباراة

يواجه الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الدور الـ 16 من كأس مصر.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات أون تايم سبورت على أن ينطلق الاستديو التحليلي قبل اللقاء بحوالي ساعة.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج

أمامهم: محمد مجدي أفشة - كهربا - ميكيسوني

خط الهجوم: محمد شريف

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - إنبي السبت 25 سبتمبر 2021،

7.00 مصر، 8.00 السعودية اون تايم سبورت الإسكندرية