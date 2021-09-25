محافظ قنا يترأس لجنة إختيار المرشحين للوظائف القيادية بمديريه التنظيم والادارة

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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، أعمال اللجنة الدائمة لإختبار المرشحين لمنصبيّ مدير عام الادارة العامة للخدمة المدنية، ومدير عام الادارة العامة للموازنة وترتيب الوظائف بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد، وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدى حسين المدير المالى والإدارى بديوان عام المحافظة , وأحمد أبوالمجد مدير ادارة الشؤون القانونية بالديوان العام ,و احمد عبدالعاطي مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة ،و صالح الخطيب مدير الشؤون الاداريه بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تقدم للإختبارات ٩ مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقاريير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي سوف يعمل بها.

لجنة اختيار القيادات بقنا

وأضاف الداودى أن اللجنة وجهت عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التي تسعى اليها المنظومة الاداريه .

لجنة اختيار القيادات بقنا