محافظ المنوفية يتفقد رصف مدخل قرية زوير ويتابع الأعمال التمهيدية لمحور حضانة الفاروق الجديد

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قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية بنطاق مركز شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد شاهين مدير هيئة الطرق بالمنوفية ومروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية الأعمال التمهيدية لرصف طريق «حضانة الفاروق» الجديد بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم بطول 2500 م تقريباً وبتكلفة 20مليون جنيه، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة نواتج تطهير مصرف زوير .

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بمدخل قرية زوير بطول 2400 م وبتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 90 %، موجهاً رئيس المدينة بضرورة صيانة كشافات أعمدة الإنارة بالطريق وتغيير التالف منها بكشافات أخرى جديدة على أن يتم إمتداد الطريق بـ 50 عمود إنارة ديكورية بمشتملاته لكونه طريق هام وحيوي ومدخل ثاني للعاصمة، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة الحدائق بتشجير الطريق بأشجار زينة مع ضرورة مراعاتها والحفاظ عليها لإضفاء مظهر حضاري لمدخل العاصمة، وموجهاً بإدارج رصف 50 م حتي مدخل مدرسة السلام إستجابةً لأهالي القرية، وكذا توحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

وأشار المحافظ إلى أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال تطوير العديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية.