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بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد

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بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد

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بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ضد

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة بدأت اليوم فى توقيع الكشف الطبى للطلاب المستجدين المرشحين لكليات الجامعة والذين تم حجز موعد ومكان الكشف الطبى لكل طالب مسبقا عقب حصوله على بطاقة الترشيح والتسجيل على الموقع الإلكتروني لتحديد موعد الكشف الطبى له.

وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف الطبي هذا العام يتضمن ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة إحضار مايفيد ذلك وتسليمه إلى مكان الكشف الطبى، أما الطالب الذى لم يتلقى التطعيم عليه التسجيل على موقع وزارة الصحة واختيار مكان التطعيم بالجامعة لأخذ التطعيم.

وبدأت جامعة المنوفية فى إعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بداية من الفرقة الدراسية الثانية حيث تم تطعيم ٢٧ ألف طالب وطالبة حتى الآن، وتطعيم ٣ ألاف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى تطعيم ٤ آلاف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين فى فترة سابقة بموجب بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الصحة.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل يتم فى إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة جميع المتواجدين، وتكاتف جميع العاملين لخدمة الطلاب والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات الكشف الطبى، وحل أى عقبات قد تواجههم، وتواجد فريق طبى متكامل للكشف على الطلاب وإعطاء التطعيمات.

المصرى اليوم

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