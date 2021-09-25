جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على تشيلسي وهزيمة مانشستر يونايتد

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أقيمت اليوم السبت العديد من مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث كانت قمة تشيلسي ضد مانشستر سيتي واحدة من من أبرز مباريات اليوم ومباريات الدوري الإنجليزي بشكل عام، حيث التقى بطل دوري أبطال أوروبا مع بطل الدوري الإنجليزي العام الماضي وانتهت بفوز تشيلسي, ولم ينسى المان سيتي ثأره ليفوز منذ قليل على تشيلسي بنتيجة 1-0 وليقفز الى المركز الثاني بدلا المركز الخامس قبل هذه المباراة وبرصيد 13 نقطة حاليا، ويسعى بطل الدوري الموسم السابق إلى العودة إلى القمة، أما فريق تشيلسي فبعد تصدره الدوري قبل المبارة تراجع واصبح في المركز الثالث حاليا وتجمد رصيده عند 13 نقطة، وهي أول هزيمة له في الدوري الانجليزي حتى الان.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، وتعرض الشاطين الحمر الى هزيمة مزلة على أرضه بنتيجة 1-0 ليتراجع من المركز الثالث الى المركز الرابع حاليا بينما تقدم فريق أستون فيلا من المركز العاشر الى المركز الثامن من الدوري الانجليزي.

وتقام بعد قليل مباراة ليفربول ضد برينتفورد، حيث يحتل الريدز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة قبل مباريات اليوم الا انه بعد هذه النتائج تصدر الدوري الانجليزي وينتظر بعد مباراته اليوم اذا حقق الفوز فيها أن يعزز صدارته في المركز الأول وليتقدم على جميع المنافسين ويفض إشتباك الرقم 13 من النقاط والذي يتساوي به أربع فرق حاليا بخلاف ليفربول, لذا اذا حقق الريدز الفوز فسيقفز للنقطة 16 ويتصدر الدوري الانجليزي.

وفيما يلي جميع نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم :

- مانشستر يونايتد ضد استون فيلا : 0-1 لصالح أستون فيلا

- ليستر سيتي ضد بيرنلي: 2-2

- واتفورد ضد نيوكاسل يونايتد : 1-1

- ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد 1:1

- إيفرتون ضد نورويتش سيتي : 2-0 لصالح إيفرتون

- برينتفورد ضد ليفربول : بعد قليل

- تشيلسي ضد مانشستر سيتي : 0-1 لصالح مانشستر سيتي

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جدول ترتيب الدوري الانجليزي