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وست هام بفوز على ليدز في الدوري الإنجليزي

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وست هام بفوز على ليدز في الدوري الإنجليزي وست هام بفوز على ليدز في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على حساب نظيره ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب ايلاند روود، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم ليدز عن طريق رافينيا في الدقيقة 19، وأدرك فريق وست هام التعادل عن طريق دانييل فيربو مدافع ليدز في مرماه في الدقيقة 67، وسجل ميكيل انطونيو هدف وست هام الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز وست هام 2-1.

بهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى النقطة الحادية عشر في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 3 في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

المصرى اليوم

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