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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تقف على مسافة واحد من جميع الرشحين في الاتحادات الرياضة والأندية في الانتخابات المقبلة التي ستقام تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات بمنتهي الشفافية والحياد واعطاء كل ذي حق حقه .

وأكد وزير الرياضة في تصريحات خاصة للمصري اليوم مصر مليئة بالكوادر الرياضية والشبابية الوطنية التي تهدف لخدمة بلدها بمنتهي الإخلاص والتفاني في العمل مؤكدا أن الجمعيات العمومية لديها من الوعي والإدراك ما يؤهلها لاختيار أفضل من يمثلها خصوصا في الاتحادات الرياضية المنوطة بتخريج الأبطال الأوليمبيين الذين يرفعون اسم مصر عاليا خفاقا في المحافل الدولية بعدما اثبتت التجارب فشل الباحثين عن مصالح شخصية

وأكد الن الرياضة المصرية والبطل المصري شريك اصيل وجزء اساسي في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس الرياضي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي الرياضة والشباب عناية واهتمام خاص اتي بثماره بتحقيق 6 ميداليا اوليمبية في طوكيو 2020 فضلا عن أن مصر فقدت شرف المنافسة في رفع الاثقال الذي كان محتمل ان يصل معه عدد الميداليات إلى 8 ميداليات اوليمبية .

وشدد اشرف صبحي في تصريحاته الخاصة على أن الدولة المصرية القوية تسعى إلى وجود وجوه جديدة لديها من القدرات والإمكانات والروح الوطنية ما يؤهلها لتحقيق طموحات جماهير الرياضة المصرية لوضع مصر في مكانتها التي تليق بها وتمثيلها بالشكل المشرف والأمثل في مختلف المحافل الدولية

وشدد على ان ذلك سيتحقق من خلال التصنيف العادل للجمعيات العمومية ووضع جميع الضمانات اللازمة لتهيئة الأجواء الحيادية والشفافية خلال العملية الانتخابية بما يسمح بنجاح العناصر التي تستحق من خلال جمعياتها العمومية.

وثمن وزير الرياضة على دور الاعلام المصري النزيه وضرورة مساندة الاعلام لدور الدولة في إجراء الانتخابات في أجواء مختلفة عما كان تجري في السابق بالشكل الذي يمنع احتكار المناصب في مختلف الهيئات الرياضية والتى يبحث اصحابها عن مكاسب شخصية .