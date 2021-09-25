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كعادته واصل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا، تصرفاته الاستفزازية مع النجوم في مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض فريق مانشستر يونايتد للخسارة من نظيره أستون فيلا بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على أرض ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وشهدت المباراة في نهايتها ركلة جزاء أنبرى لتنفيذها النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لكنه أطاح بالكرة في المدرجات وسط حسرة كل جماهير ومسؤولي اليونايتد.

وقبيل تنفيذ ركلة الجزاء استفز حارس مرمى فريق أستون فيلا، النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ثنائي مانشستر يونايتد بعدما أمسك برونو فيرنانديز بالكرة لتنفيذ الركلة، لكن إيميليانو طلب من كريستيانو رونالدو أن يقوم هو بتنفيذها.

وقال إيميليانو مارتينيز لرونالدو: "سدد أنت ركلة الجزاء.. هيا سدد ركلة الجزاء"، وواصل كلماته أمام أعين الحكم والتي كان من شأنها التأثير على تركيز برونو فيرنانديز وأطاح بالكرة في المدرجات.