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أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة

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أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة

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استقر الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، في ظل عدم الوصول إلى اتفاق لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب الدولي المغربي، اشترط على مسؤولي الزمالك لكي يجدد عقده مع النادي الأبيض، وضع 500 ألف دولار شرط جزائي في عقده الجديد، يسمح له بالرحيل عن النادي في أي وقت.

وعلمت «المصري اليوم» أن وكيل بن شرقي، عقد عدة جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الريان والدحيل القطري من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

جاءت العروض من جانب أندية الدوري القطري مغرية للغاية حيث يقترب اللاعب من التوقيع لأحد الأندية القطرية مجانا في يناير المقبل.

المصرى اليوم

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