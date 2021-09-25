أخبار عاجلة

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يستند على 3 بنود فى أزمة منع القيد من فيفا

Print
الزمالك يستند على 3 بنود فى أزمة منع القيد من فيفا يستند على 3 بنود فى أزمة منع القيد من فيفا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر داخل نادي عن تفاصيل الخطاب الذي أرسله النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل رفع الإيقاف عن النادي.

وأكد المصدر أن الزمالك استند إلى 3 أمور في خطابه إلى فيفا لرفع الإيقاف عن النادي، حيث تضمن البند الأول عدم تحريض الزمالك لحسام أشرف للتوقيع لناد آخر من الأساس وإثبات حسن النوايا.

وأشار المصدر إلى أن البند الثاني الذي استند إليه الزمالك هو المصالحة والتسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية ودفع قيمة الغرامة كاملة وهي 220 ألف دولار للتأكيد على مساعي النادي لحل القضية.

وشدد المصدر على أن البند الثالث الذي اعتمد عليه الزمالك في الخطاب هو إرسال التسويات التي تمت مع بعض المدربين واللاعبين مؤخرًا للتأكيد على رغبة النادي في إنهاء كافة الأزمات الموجودة في فيفا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات

شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى الزمالك

شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى الزمالك

أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية الزمالك تحت السن

أحمد زادة أول مرشح رسمي لعضوية الزمالك تحت السن

نجم الزمالك السابق: علامة استفهام كبيرة حول مشاركة الشناوي مع المنتخب

نجم الزمالك السابق: علامة استفهام كبيرة حول مشاركة الشناوي مع المنتخب