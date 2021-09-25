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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الخطاب الذي أرسله النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل رفع الإيقاف عن النادي.

وأكد المصدر أن الزمالك استند إلى 3 أمور في خطابه إلى فيفا لرفع الإيقاف عن النادي، حيث تضمن البند الأول عدم تحريض الزمالك لحسام أشرف للتوقيع لناد آخر من الأساس وإثبات حسن النوايا.

وأشار المصدر إلى أن البند الثاني الذي استند إليه الزمالك هو المصالحة والتسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية ودفع قيمة الغرامة كاملة وهي 220 ألف دولار للتأكيد على مساعي النادي لحل القضية.

وشدد المصدر على أن البند الثالث الذي اعتمد عليه الزمالك في الخطاب هو إرسال التسويات التي تمت مع بعض المدربين واللاعبين مؤخرًا للتأكيد على رغبة النادي في إنهاء كافة الأزمات الموجودة في فيفا.