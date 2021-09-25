بين النجاح والإخفاق.. كيف ثأر مانشستر سيتي من هزيمته «الأوروبية» أمام تشيلسي؟

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خطف مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على حساب ضيفه تشيلسي بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد للضيوف، النجم الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس، في الدقيقة 53، ليثأر لفريقه من البلوز الذين هزموهم بنفس النتيجة، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب بورتو، الموسم الماضي.

وبهذا الفوز رفع السيتيزنز رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، وهو نفس رصيد البلوز، صاحب المركز الثالث، والذي يتأخر عن السيتي بفارق هدف واحد.

كان تشيلسي، الذي هزم مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام، دون المستوى في معظم فترات المباراة. لولا تألق الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي، لكانوا تعرضه لهزيمة كبرى.

دعونا نلقي نظرة على أبرز نجاحات واخفاقات نجوم تشيلسي ومانشستر سيتي خلال المباراة..

نجاح: جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)

بعد رحيل سيرجيو أجويرو، كانت هناك مطالب لشراء مهاجم جديد يقود مانشستر سيتي. اعتقد المشجعون أنهم يجب أن يبحثوا عن لاعب يمكن أن يحل محل الأرجنتيني، مع عدم ثقة جابرييل خيسوس في قيادة الخط بما فيه الكفاية.

ولكن حتى الآن في الموسم الجديد، قام بإسكات منتقديه من خلال مستوياته الرائعة، حيث سجل هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

الآن سجل البرازيلي هدفًا آخر لتسليط الضوء على أهميته في ملعب الاتحاد، والأهم من ذلك، مواصلة صعوده كمهاجم من الكبار.

ويستحق النجم الدولي البرازيلي الثناء على تحكمه في الكرة بشكل رائع في لقطة الهدف، على الرغم من تعرضه للرقابة الشديدة.

إخفاق: ماركوس ألونسو (تشيلسي)

عاد ماركوس ألونسو وأثبت جدارته مرة أخرى من خلال براعته الهجومية. لكن مباراة اليوم أظهرت مدى ضعف الإسباني من خلال الجانب الدفاعي.

لقد ترك خلفه مساحات ليستغلها برناردو سيلفا وفيل فودين. كان ألونسو بعيدًا جدًا عن مستواه المعروف عنه وساعد الفريق الخصم في شن هجمات خطيرة على مرمى البلوز.

كان الظهير الأيسر غير فعال في معظم دقائق اللقاء. كانت تمريراته غير صحيحة في أغلب الوقت، ولم تكمل أيًا من محاولاته السبع، ولم يُمرر كرة عرضية بشكل مثالي، بينما فقد الاستحواذ أيضًا 19 مرة.

نجاح: جاك جريليش (مانشستر سيتي)

كان مانشستر سيتي يعرف ما سيحصل عليه عندما دفع 100 مليون جنيه إسترليني للحصول على توقيع جاك جريليش من أستون فيلا. ويكفي أن نقول أن اللاعب لم يُخيب أمل عشاق السيتي حتى الآن.

في مباراة كبيرة أخرى اليوم، قدم جريليش أوراق اعتماده. توغل اللاعب المتألق في دفاعات تشيلسي، حيث كان يتواصل ببراعة مع زملائه المهاجمين.

سيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن على وجه الخصوص سيكون لديهم كوابيس بسبب ما ما فعله جريليش الليلة، حيث ضغط على منتصف ملعب البلوز باستمرار، وقام أيضًا بالتصويب مرتين على مرمى البلوز.

إخفاق: تيمو ويرنر (تشيلسي)

استمر افتقار تيمو فيرنر للأهداف هذا الموسم. لقد أصبح مصدر قلق بما فيه الكفاية لجماهير تشيلسي، وذلك بسبب المستويات المتواضعة التي يُقدمها اللاعب الألماني مع الفريق منذ فترة ليس بالقصيرة.

لم يبد أبدًا أنه من المُحتمل أن يسجل في أي وقت من المباراة، حيث كان بعيدًا عن منطقة الخطورة طوال الدقائق التسعين التي قضاها فيرنر على أرض الملعب.

مع معاناة البلوز للسيطرة على الكرة، تم عزل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على الجناح الأيسر لمعظم المباراة، وقام بـ 28 لمسة فقط.

فشل نجم لايبزيج السابق في الحصول على تسديدة واحدة على المرمى. عقب نهاية المباراة تعرض اللاعب لانتقادات قاسية من جماهير ناديه بسبب المستوى الذي قدموا في تلك المباراة وفقدان فرصة الفوز والانفراد بالصدارة.

نجاح: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

كان جواو كانسيلو يُعاني في الفترات السابقة داخل ملعب الاتحاد، ولكن اليوم، كان النجم البرتغالي ببساطة لا يمكن إيقافه.

كان الظهير السيتي هو المفتاح لاستعادة الكرة وتوزيعها. كما ظهر التفاهم والانسجام الواضح مع زميله جريليش على اليسار، وبدا كانسيلو خطيرًا للغاية حتى أن لاعبي تشيلسي لم يكن لديهم خيار سوى محاولة إيقافه واعتراضه بكل قوة.