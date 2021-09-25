بعد «أوكوس».. بايدن يحاصر الصين بتحالف «كواد»

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تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن ورؤساء حكومات أستراليا واليابان والهند، خلال استقبالهم فى البيت الأبيض بجعل منطقة المحيطين الهندى والهادى حرة ومفتوحة، فى أول اجتماع فعلى لقادة تلك الدول، من أجل تشكيل جبهة موحدة ردا على المخاوف حيال تنامى النفوذ الصينى.

وبعد نحو أسبوع من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن حلف «أوكوس» لمواجهة الصين، يسعى بايدن إلى إحياء «تكتل دبلوماسى» عبر صيغة الحوار الأمنى الرباعى المعروفة بتحالف «كواد».

وبعد المحادثات، تعهد الزعماء بجعل منطقة المحيطين الهندى والهادى حرة ومفتوحة، وقال بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، ورئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى بيان مشترك: «ندعم حكم القانون، وحرية الملاحة والطيران، والحل السلمى للنزاعات، والقيم الديمقراطية، ووحدة أراضى الدول».

ويسعى بايدن الذى يريد تشكيل تحالفات فى مواجهة بكين، إلى إحياء تحالف «كواد» أو «الحوار الأمنى الرباعى»، فبعد قمة عبر الإنترنت فى مارس الماضى، جمع بايدن دول «كواد» من جديد للمرة الأولى حضوريا وعلى أعلى مستوى.

ورحب رئيسا وزراء أستراليا واليابان بالاجتماع، واعتبرا أنه يهدف إلى الدفع باتجاه جعل «منطقة المحيطين الهندى والهادى حرة ومفتوحة»، كما شدد رئيس وزراء الهند على «القيم الديمقراطية المشتركة» للدول الأربع. وقال بايدن: «نحن أربع ديمقراطيات من الطراز الأول، ويجمعنا تاريخ طويل من التعاون، نحن نعلم كيف ندفع بالأمور للمضى قدما». ورغم عدم ذكر الصين صراحة فى محادثات الزعماء أو فى البيان الختامى، إلا أنها كانت فى صدارة أولويات الاجتماع، حيث أكد البيان المشترك مرارا إلى تشديد الزعماء على ضرورة اتباع نهج يعتمد على القانون فى المنطقة التى تسعى الصين لاستعراض عضلاتها فيها.

ويأتى الاتفاق بعد أسبوع تقريبا من إعلان الولايات المتحدة، وبريطانيا وأستراليا عن اتفاقية «أوكوس» الأمنية التى ستسمح بتزويد أستراليا بغواصات نووية فى خطوة نددت بها بكين بقوة، وقال رئيس الوزراء الأسترالى إن «أوكوس» و«كواد» يقدمان دعما مشتركا.

وبينما كانت فرنسا أكبر المتضررين من اتفاق «أوكوس»، نتيجة إلغاء أسترالية صفقة ضخمة بعشرات مليارات الدولارات من فرنسا، واستبدلتها بصفقة غواصات بريطانية- أمريكية ذات قدرات نووية، فإنها ستتابع عن كثب مواقف بايدن ومودى، فى وقت تعتمد فرنسا كثيرا على الهند كشريكة فى المنطقة.

وعبر إحيائه «الحوار الأمنى الرباعى» الذى تشكل بعد «تسونامى» المدمر فى 2004 وأصبح رسميا عام 2007، وكان لفترة طويلة غير ناشط، يستكمل بايدن بشكل من الأشكال «الركيزة من أجل آسيا» للسياسة الخارجية الأمريكية التى كان الرئيس السابق باراك أوباما متمسكا بها، ولكن بعد الإعلان المفاجئ عن شراكة «أوكوس» العسكرية مع بريطانيا وأستراليا وعن عقد الغواصات الذى أثار غضب فرنسا، تعتزم واشنطن تقديم دول «كواد» على أنها متوافقة، وقال مسؤولون كبار فى البيت الأبيض إن تحالف «كواد» عبارة عن مجموعة «غير رسمية» و«ودية» مخصصة «لتطوير أفضل قنوات تواصل»، وردا حول علاقة «كواد» برابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، قال المسؤولون إنه ليس لدى «كواد» هدف «عسكرى» مؤكدين أنها ستكون «مكملة» لمبادرات إقليمية أخرى، إلا أن لدى بعض أعضاء «آسيان» التى تضم حوالى 10 دول من جنوب شرق آسيا، مخاوف من أن تؤدى الحملة الأمريكية فى المنطقة إلى تصعيد مع الصين.

ورغم أن بايدن حافظ، بشكل أو بآخر، على خط متشدد مشابه لنهج سلفه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إلا أنه يتعامل بشكل مختلف فى المواجهة مع بكين. ويأمل الرئيس الأمريكى الذى يريد تجاوز المواجهة المباشرة بين القوتين العظميين، إحياء لعبة التحالفات وتحفيز شركائه التقليديين على اتخاذ مواقف صريحة للتصدى للصين.

وبدورها، تابعت الصين عن كثب اجتماع «كواد» وانتقدته وقالت إن «فشله محتم»، ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان انتقادا للتجمع قائلا إن «زمرة مغلقة وحصرية تستهدف الدول الأخرى إنما تسبح ضد تيار العصر وطموحات دول المنطقة، لن تجد من يدعمها ومآلها إلى فشل محتوم».

على صعيد آخر، تناول الاجتماع حسب بايدن «الجهود الإضافية التى يمكن القيام بها لمكافحة وباء كورونا المستجد ومواجهة التحديات المناخية وضمان استقرار منطقة المحيطين الهندى والهادئ». واتخذ الزعماء خطوات لتوسيع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى أنحاء العالم وأبدوا ترحيبا بخطة الهند استئناف تصدير اللقاحات فى أكتوبر المقبل.