أخبار عاجلة

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا -
«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

مطالب للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في

Print
مطالب للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في مصر مطالب للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في
تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الري، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكل الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح محسب، في بيان أصدره اليوم، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد إهدارا للمال العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددا من المحافظات توجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما توجد محافظات بها أراضٍ تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا: «لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى ويى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية؟».


الوطن السعودية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا

مصرع عامل في حادث تصادم أمام استراحة محافظ المنيا