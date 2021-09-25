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تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الري، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكل الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح محسب، في بيان أصدره اليوم، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد إهدارا للمال العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددا من المحافظات توجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما توجد محافظات بها أراضٍ تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا: «لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى ويى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية؟».