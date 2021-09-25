شاهد بالفيديو.. كيف وثّق المصورون احتفالات حائل باليوم الوطني؟

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خلال فعاليات منوعة في عدد من المناطق بالمملكة

أظهر مصورون من أبناء منطقة حائل، احتفال المواطنين في اليوم الوطني الـ91، عبر كاميراتهم ومن أماكن متفرقة أو من مكان واحد وزوايا مختلفة.

رصدت "سبق" عددًا من تلك الصور ومقاطع الفيديو المنشورة بحسابات المصورين "محمد الخمسان، محمد الشومر، رشيد البغيق، عبدالله الحامد، نايف السلحوب، حاتم عبدالله المنيع، حاتم الشلاقي، عبدالله المبلع، سلمان الغضوري، وفايز العامر".

الجدير ذكره، أن منطقة حائل، شهدت يومًا مميزًا في الاحتفال بالوطن، فالميادين توشحت باللون الأخضر، والأطفال لبسوا أزياء خضراء حاملين العلم السعودي، وعبروا عن فرحتهم من خلال الرسم باللون الأخضر على وجوههم؛ فيما جمعتهم مواقع محددة، رسموا من خلالها لحمة وطن، فالعائلات في مواقع الفعاليات رسمت تلك اللحمة، مع تقيدهم بكل الاحترازات التي أوصت بها الجهات الأمنية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتزينت شوارع وميادين ومرافق ومتنزهات وساحات مدينة حائل ومحافظاتها وقراها، بالأعلام الوطنية واللوحات الوطنية واللافتات، وتركيب الإضاءات الملونة للاحتفال بهذه المناسبة.

واحتفل الأطفال باليوم الوطني الـ91، بأنشطتهم الخاصة، التي عبرت عن حبهم للقيادة الرشيدة ثم الوطن؛ منها التعبير عن فرحتهم من خلال الرسم باللون الأخضر على وجوههم.

فيما رسم شباب منطقة حائل، احتفالهم باليوم الوطني، برفع العلم السعودي، وبالشيلات والأغاني الوطنية عبر مسيرات جابت شوارع حائل، تراقبها عيون رجال الأمن الذين بذلوا جهودًا كبيرة في الحفاظ على الأمن خلال احتفالات وفرحة الأهالي بهذه المناسبة الغالية.

كما شهدت سماء حائل ومنتزه السلام، إطلاق الألعاب النارية؛ حيث ازدانت السماء بالأضواء المتلألئة في عرض فريد شاهده جميع سكان مدينة حائل.

وساهم مجلس شباب منطقة حائل، بتعريف أبناء منطقة حائل بتراث الأجداد عبر فعالية "مسيرة وطن للخيل العربية" التي شارك بها 91 خيالًا من الشباب والفتيات في منطقة حائل؛ فيما شهد الحفل الرسمي لإمارة منطقة حائل باليوم الوطني، عرض الهجانة أمام أمير منطقة حائل ونائبه.

ولاقت فعاليتي الخيالة والهجانة، ترحيبًا بين المواطنين الذين أكدوا أن إقامة مثل هذه الفعالية تسهم في نشر ثقافة حب الخيل والهجن في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن.

وفي القطاع الخاص، تزينت المحلات التجارية بالأعلام والإضاءة الخضراء بالإضافة إلى تركيب بعض الشاشات داخلها، تم من خلالها عرض شعارات وهوية اليوم الوطني السعودي، وتركيب اللوحات الاحتفالية التي تحمل صور القيادة بمختلف الأحجام.

وعلى المستوى الشخصي لكل مواطن ومقيم في منطقة حائل، تحولت تغريداتهم وحالات الواتس لديهم لهم إلى اللون الأخضر الذي يحمل العبارات اليوم الوطني، والدعاء للقيادة بأن يحفظها الله ويحفظ أمن هذا الوطن الذين بذلت قيادته من أجله الكثير وما زالوا يبذلون لخلق حياة هنيئة لكل فرد على أرضه سواء مواطنًا أو مقيمًا أو حتى زائرًا.

من جهة أخرى، احتفلت غرفة حائل مساء أمس الأول، باليوم الوطني 91 في مقرها بحضور رئيس الغرفة عبدالعزيز الزقدي، وأعضاء مجلس الإدارة وأمانتها ومنسوبيها وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، وشارك في الاحتفال عدد من المواطنين والأطفال، واكتست الغرفة باللون الأخضر وأعلام الوطن وصور المؤسس والقيادة، وتم توزيع الحلويات والشالات والأعلام على الحضور؛ ابتهاجًا بهذا اليوم، وشاركت فِرَق الفنون الشعبية في الاحتفال "العرضة والسامري".

وأكد رئيس الغرفة أن هذه المناسبة الغالية تعكس مدى حب وصدق وولاء أبناء الشعب لقائد المملكة ومدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب؛ مؤكدًا أن إقامة مثل هذه الفعاليات واجب تجاهنا كمسؤولين في الغرفة للمشاركة والتعبير عن ما نُكنه من حب في قلوبنا لولاة أمرنا ووطننا الغالي.

وتحتفل إدارة تعليم حائل باليوم الوطني صباح يوم غد الأحد بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله بمبنى الإدارة؛ فيما يحتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، باليوم الوطني عند الساعة التاسعة والنصف مساء، بمقر "الخدمة المدنية سابقًا" على طريق المدينة المنورة.