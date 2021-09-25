رسمياً.. بيتسو موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي ويضم مفاجأة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إنبي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- أكرم توفيق.
في خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- محمود كهربا- أحمد عبدالقادر.
في خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء:
محمد هاني وميكيسوني ومحمود وحيد وصلاح محسن وعلي لطفي ووليد سليمان وحسام حسن وحمدي فتحي ورامي ربيعة.
ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز واستكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.
وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الثلاثاء الماضي في السوبر المصري. وحرص بيتسو موسيماني، على تجهيز لاعبي الفريق لمباراة اليوم أمام إنبي التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل مواصلة رحلة التتويج باللقب.
وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.
ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكون من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.