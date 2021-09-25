رسمياً.. بيتسو موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي ويضم مفاجأة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏الذي يخوض مباراة إنبي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار ‏منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- أكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- محمود كهربا- أحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: ‏

محمد هاني وميكيسوني ومحمود وحيد وصلاح محسن وعلي لطفي ووليد سليمان وحسام حسن وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز واستكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس ‏مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.‏

وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت ‏الثلاثاء الماضي في السوبر المصري. وحرص بيتسو موسيماني، على ‏تجهيز لاعبي الفريق لمباراة اليوم أمام إنبي التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل ‏مواصلة رحلة التتويج باللقب.‏

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع ‏الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.‏

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكون من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه ‏محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.‏