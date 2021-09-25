محافظ مطروح يستقبل وفد شباب قرية الروسيات بمدينة الحمام

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، عددا من شباب قرية الرويسات بالحمام، استمرار للتواصل المستمرمع أبناء المحافظة والاستماع لمطالبهم، مؤكدا على بحث كافة المطالب وتلبيتها تيسيرا على أهالى القرية، مشيداً بجهود المشاركة المجتمعية ومساهمة الاهالى في تنفيذ عدد من المقترحات بما يعود بمزيد من النفع عليهم.

ووجه محافظ مطروح بدراسة مقترح رصف الطريق القبلى الواصل بين القرية ومدينة الحمام بالخطة بالقادمة بطول 9 كم للتيسير على الأهالى حركة المواصلات إلى القرية، كذلك دراسة إمكانية إقامة فصول ثانوى بمدرسة القرية للتعليم الأساسى تخفيفا عن أبناء القرية السفر للمدرسة الثانوى بالحمام وتقليل عدد الكثافة ومنع التسرب من التعليم.

كما وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة الحمام بتوجيه سيارة تجميع القمامة يومى الاحد والاربعاء من كل أسبوع .وتوفير 10 كشافات لإنارة طريق المقابر بقرية الرويسات، ومراجعة موقف تشغيل جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية مع مديرية التضامن الاجتماعى، والتنسيق مع شركات المحمول لإقامة برج لتقوية الاتصال داخل القرية ،والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى لإستقرار تواجد طبيب بالوحدة البيطرية بالقرية، كما وجه لمديرية الشؤون الصحية بمراجعة موقف انتظام الاطباء بالوحدة وتحقيق الاستقرار بما يعود على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للاهالى بالقرية.