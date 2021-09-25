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حارس أستون فيلا يستفز جماهير مانشستر يونايتد ()

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حارس أستون فيلا يستفز جماهير مانشستر يونايتد (فيديو) حارس أستون فيلا يستفز جماهير مانشستر يونايتد ()

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تلقى فريق مانشستر يونايتد الخسارة اليوم السبت أمام نظيره أستون فيلا على أرض ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحصل فريق مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في نهاية المباراة وأنبرى لتنفيذها البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد، ولكنه أطاح بالكرة في المدرجات.

وعقب إضاعة برونو فيرنانديز لركلة الجزاء نظر حارس مرمى فريق أستون فيلا إيميليانو مارتينيز لجماهير مانشستر يونايتد وقام بالرقص فرحاً من أجل استفزاز الجماهير التي كانت غاضبة لخسارة فريقها على ملعبه.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر المباراة بهدف للاشيء وسط اعتراضات من الجهاز الفني ومسؤولي اليوناتيد على أن هدف الفيلانز جاء من تسلل واضح.

المصرى اليوم

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