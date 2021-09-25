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من «تفتكري هشبع يايسرية» إلى «أنا بابا يالا».. أشهر «إفيهات» خالد صالح في ذكرى رحيله

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من «تفتكري هشبع يايسرية» إلى «أنا بابا يالا».. أشهر «إفيهات» خالد صالح في ذكرى رحيله من «تفتكري هشبع يايسرية» إلى «أنا بابا يالا».. أشهر «إفيهات» خالد صالح في ذكرى رحيله

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طلة وحضور طاغ تمتع بهما النجم الراحل خالد صالح، خلال مشواره الفني وجمل رددها لازالت عالقة في وجدان الجماهير بل وتسُتخدم حتى الآن كإفيهات عبر كوميكس بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن الحالات المختلفة لمستخدميها.

خالد صالح - صورة أرشيفية

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الراحل خالد صالح، ونتذكره بعدد من الجمل الشهيرة له على مدار مسيرته الفنية والتي تركت أثرا كبيرا لدى جماهيره.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

- «أنا بابا ياللا»، في فيلم «تيتو» الذي قدمه خالد صالح بمشاركة الفنان أحمد السقا.

- صورة أرشيفية

- «اللي مالوش خير في حاتم يبقى مالوش خير في » جملة ارتبطت بشخصية أمين الشرطة الفاسد «حاتم» في فيلم «هي فوضى» للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

- «وحياة أمك ما هرحمك حتى لو جيت لي شايل كفنك يا واطي»، ذكرها خالد صالح خلال تجسيده شخصية «بكر» في فيلم «حرب أطاليا» مع أحمد السقا، وفي الفيلم نفسه جملة أخرى «لا لا أهرب يا ياسين».

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

- «57 ميدان الشهيد أوتو مان»، جملة أوردها خالد صالح في فيلم «القنصل» فجاءت عبارته الشهيرة والتي يصف بها عنوان أحمد السقا، وكذلك جملة «حصل لك إيه يا بلد، مش للدرجة دي، أنا راجع السجن».

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

- «معرفش أسوق ورا»، برزت الجملة خلال تقديمه لدور فتحي في فيلم «الحرامي والعبيط» مع خالد الصاوي.

- «كبرت عايز تلعب العب بس تحت إيدي هتخرج عن الحدود هسحقكك»، إحدى جمل ولزمات شخصية عمر حرب في فيلم «الريس عمر حرب» والذي شاركه فيه هاني سلامة وسمية الخشاب.

- «الشعب المصري كله ماسك في ديل كأنها أمه اللي خلفته حتى لو الحكومة ماشية على حل شعرها»، جملة أوردها خالد الصاوي في فيلم «عمارة يعقوبيان» حينما قدم شخصية السياسي كمال الفولي.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

- «الله أعلم هتشوف إيه ورا الكواليس«و»ممكن اللي تشوفه مترجعش تشوف الدنيا تاني بعدها زي ما كانت ولا تقدر تغمض عينيك»، جملة ذكرها الفنان خالد صالح خلال تجسيده شخصية سيد الراوي في فيلم «فتح عينيك» .

- «تفتكري كده هشبع يا يسرية»، جملة تركت أثرا كبيرا لدى جمهوره في فيلم «أحلى الأوقات» والتي وجهها للفنانة هند صبري في شخصية الزوج الذي يربك زوجته بتربية أبنائهم ومتطلبات الحياة.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

-«حصل إن الحياة في البلد وصلت لمرحلة البي بي» و«أي كلام عن الأمل يبقى نوع من الوقاحة» جملتان أوردهما خالد صالح في فيلم «فبراير الأسود» حيث جسد شخصية حسن.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

يذكر أن الفنان خالد صالح ولد في 20 يناير 1964، وتوفي في 25 سبتمبر 2014، وله مايقرب من 70 عملا تنوعت بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية والدرامية، إلى جانب عمله الإذاعي، حيث تميز الراحل بصوته المميز.

الفنان الراحل خالد صالح - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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