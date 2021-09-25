طارق العشري: الكأس الفرصة الأخيرة لموسيماني مع الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن مباراة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام انبي، ستكون صعبة للغاية، في ظل الضغوطات الكبيرة على لاعبي الفريق الأحمر، بعد خسارة بطولة السوبر أمام طلائع الجيش.

وقال طارق العشري، في تصريحات تلفزيونية: «مباراة اليوم ستكون صعبة على النادي الأهلي، بعد خسارة مباراة السوبر»، مضيفًا: «يجب على لاعبي الأهلي الهدوء، وعدم التسرع في إحراز هدف، حتى يعودوا إلى مستواهنم الفني المعروف عنهم، البدىء سيكون لهم كلمة السر».

وأشار: «في حالة خسارة الأهلي من انبي وخروجه من مسابقة كأس مصر، ستكون هناك صعوبة في استمرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على رأس القيادة الفنية للفريق، في الفترة المقبلة» مضيفًا: «أشعر أن توتر في العلاقة بين موسيماني، وبين الإدارة عقب خسارة السوبر».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع انبي، مساء اليوم السبت، في لإطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.