خبير: تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي جزء من الثورة الصناعية الرابعة

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قال الدكتور عمرو عبدالحميد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بناء الشبكة الضوئية بشكل عالي في مصر والتحول الرقمي السريع والذي تهتم به الدولة وتجعله على رأس أولوياتها، والعمل على دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي؛ فأن ذلك يعمل على خلق مناخ صحي جاذب للاستثمار وداعم لتطوير ونشر الخدمات الرقمية الرائدة بكافة أنواعها.

وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات تليفزيونية، أن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي جزء من الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن التحدي يحتوي على محركات الإبداع المتكاملة بداية من طلاب المدارس وطلاب الجامعات إلى مرحلة الشركات الناشئة.

وتابع: «يعد تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو برنامج قومي على مستوى الدولة يستهدف طلاب الجامعات والشركات الناشئة ومشاريع طلاب مسار المتفوقين والذين لديهم أفكار ومشروعات مبتكرة في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي AI والمجالات ذات الصلة».