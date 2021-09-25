خالد الغندور: جروس مديرًا فنيًا للأهلي

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أعلن الإعلامي خالد الغندور عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع السويسري كريستيان جروس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر حسابه على فيسبوك: «الاهلي يتفق مع جروس لتدريب الأهلي في حالة أي إخفاق».

وتعرض موسيماني لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بعد خسارة بطولة الدوري ومن بعدها ضياع السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بالخسارة بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويلتقي الأهلي مع انبي، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.