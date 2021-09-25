الشخصية ذات أبعاد مركبة.. فاطمة البنوى تتعرض لأزمات نفسية بسبب «60 دقيقة»

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فى تجربتها الأولى بدور بطولة فى الدراما المصرية، تصدرت الممثلة السعودية فاطمة البنوى بوستر مسلسل الإثارة والتشويق «60 دقيقة»، والذى بدأ عرضه على إحدى المنصات مؤخرا، وهو من إخراج مريم أحمدى، وتأليف محمد هشام عبية.

وتقدم فاطمة شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة، كزوجة شابة تتعرض لأزمات نفسية، وتشارك فاطمة فى البطولة أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر، وسوسن بدر.

فاطمة البنوى ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد فى 2018 عن مؤسستها «مشروع القصة الأخرى»، كما حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم «بركة يقابل بركة»، الذى شارك فى مهرجان برلين السينمائى، وكان ممثلاً للسعودية فى جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وفى الدراما التلفزيونية، شاركت فى بطولة مسلسلى «ما وراء الطبيعة»، و«الشك»، والذى شاركت أيضاً فى تأليفه وإخراجه.