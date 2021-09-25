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محافظ مطروح يناقش الأحوزة العمرانية للمدن

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محافظ مطروح يناقش الأحوزة العمرانية للمدن محافظ مطروح يناقش الأحوزة العمرانية للمدن

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمراجعة مقترح مخطط الأحوزة العمرانية لعدد من مدن المحافظة تحقيقا للاستقرار الاجتماعى للأهالى بالقرى والتجمعات، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية.


ناقش محافظ مطروح الأحوزة العمرانية المقترحه لمدن (الحمام، العلمين، الضبعة وسيوة)، موجها بالإسراع في إنهاء مقترح باقى المدن، مع الرصد الميدانى وتحديد ما على أرض الواقع واستكمال كافة البيانات وحصر كثافة وعدد السكان والمنازل بكل تابع تمهيداً لمناقشتها النهائية قريبا بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية والأجهزة التنفيذية المعنية، مع أهمية تحديد مقترح الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومقترح إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام، وما هو على أرض الواقع بالفعل لعرضه على المجلس التنفيذى بالمحافظة لإقرار الأحوزة.

المصرى اليوم

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