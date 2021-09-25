في سابقة أولى.. طالبة مغربية تلتحق بمدرسة إسرائيلية

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التحقت أول طالبة مغربية تبلغ من العمر 17 عامًا بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكر ديفيد جوفرين رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل، التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يبلغ 17 سنة، بالمدرسة الدولية (هكفار هياروك) للدراسة بإسرائيل».

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «نرحب بها ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح».

ومنذ استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، أواخر العام الماضي برعاية أمريكية، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي.

وكان وزير التعليم المغربي قد اتفق قبل أشهر مع نظيره الإسرائيلي، على إطلاق برامج لتبادل الطلاب و“توأمة مدارس ثانوية“، كما اتفقا على إطلاق عدد من البرامج المشتركة بين الدولتين بقطاع التعليم.

وقبل أيام، تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل، وتحديدا بين جامعتي «محمد الخامس» و«بن جوريون»؛ وهي الاتفاقية التي سبق أن وصفها الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بالرباط بكونها «خطوة إضافية لإرساء السلام بين البلدين».

والشهر الماضي، دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الممثلية الدبلوماسية لبلاده بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مراسم احتفال رسمية.

وخلال هذه الزيارة، وقّع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، مذكرة تفاهم «لإحداث آليات للتشاور السياسي»، واتفاقيتين تتعلقان بالتعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب والخدمات الجوية.

واعتبر لابيد، في تصريحات صحفية حينها أن هذه الاتفاقات «ستجلب فرصًا مبتكرة وواعدة تعود بالنفع على البلدين، وكذلك على الأجيال القادمة».