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العالم يسجل 231 مليون إصابة بفيروس كورونا

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العالم يسجل 231 مليون إصابة بفيروس كورونا العالم يسجل 231 مليون إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 231 مليونا و211 ألفا و155 حالة.

وقالت الجامعة، حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و739 ألفا و211 حالة.

وتصدرت الولايات دول العالم من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس، حيث بلغ 42 مليونا و770 ألف إصابة، وسجلت 685 ألف وفاة بسبب الفيروس.

فيما جاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 33 مليونا و595 ألف إصابة و446 ألفا و368 حالة وفاة.

واحتلت البرازيل المركز الثالث بـ 21 مليونا و308 آلاف إصابة و593 ألف حالة وفاة.

وجاءت بريطانيا في المركز الرابع بـ 7 ملايين و566 ألف إصابة.

المصرى اليوم

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