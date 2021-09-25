رابطة الجماهير تنسق مع وزارة الداخلية من أجل عودة الجماهير

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تخطط رابطة أندية المحترفين المصرية لعودة الجماهير من جديد لملاعب الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتعقد رابطة أندية المحترفين المصرية اجتماعا مهما غداً الأحد 26 سبتمبر 2021 لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومن ضمن الملفات التي سيتم إلقاء الضوء عليها ملف عودة الجماهير.

ويرى مسؤولو الرابطة أنه من غير المعقول أن تكون الجماهير عادت للمدرجات في كل أنحاء العالم مثلما نرى في المسابقات الأوروبية المختلفة وتظل المسابقات المصرية تقام بدون جمهور وهو المحرك الأساسي لكرة القدم وسر جاذبيتها.

وكشف اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية أنه هناك حالياً تنسيق من جانب الرابطة مع وزارة الداخلية في مصر من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات.

وتضم لجنة الأندية بعد تأسيسها مؤخراً أحمد دياب رئيسياً ومعه عماد متعب نائباً وكل من ثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت، في العضوية.