أول تصريح من جوارديولا عقب الثأر من تشيلسي

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نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه المتميز بيب جوارديولا في الفوز على نظيره ومضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي الفوز بهدف للاشيء على نظيره تشيلسي على أرض ملعب الأخير ستامفورد بريدج ليثأر من تشيلسي الذي حرمه في الموسم الماضي من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه في المباراة النهائية للبطولة الأعرق والأقوى على مستوى الأندية في العالم.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم البرازيلي لمانشستر سيتي جابرييل جيسيوس.

وقال بيب جوارديولا في أول تصريح له عقب المباراة: اليوم كان اللاعبون رجالاً رائعين، ما قمنا به في ملعب ستامفورد بريدج وأمام هذا الخصم القوي يجعلني أشعر بالفخر الشديد.

وأضاف جوارديولا: جئنا إلى لندن من أجل الفوز وفرضنا إسلوب لعبنا على تشيلسي في ملعبه، ونجحنا في ضغطنا عليهم ولم يتمكنوا من زيادة مجهودهم.