تحذير.. صابون الأطباق يضر بالشمع الواقي للسيارة

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في الجزء العلوي في الطلاء، يتم وضع طبقة من الشمع لحماية الطبقة الشفافة لوظيفة الطلاء، إذ أن الطبقة الشفافة تحمي الطلاء من الضغوط البيئية التي قد تلحق الضرر بسيارتك.

وبحسب autochimps، صُنع صابون الأطباق لإذابة الشحوم والزيوت التي يصعب التخلص منها، فغسل سيارتك بصابون الأطباق يزيل الشمع الذي يحمي الطبقة الشفافة.

كما أن ترك الطبقة الشفافة بدون شمع سيجعل الطلاء أكثر عرضة لخدوش السيارة، والتي ستكلفك المزيد من النقود لاصلاحها.

أيضاً تحتوي بعض أنواع صابون الأطباق على جزيئات تزيد من خطر خدش الطلاء عند غسل السيارة.

وإذا كنت قد غسلت سيارتك بالفعل باستخدام صابون الأطباق، فلا داعي للقلق، فخطر زوال الشمع بعد غسلة واحدة ضئيل للغاية.

ومع ذلك، فإن السيارة التي تم غسلها عدة مرات باستخدام صابون الأطباق سوف تتعرض لغطاء شفاف مكشوف، مما يعرضك طلاء سيارتك للمشاكل.

ما الذي يجب أن تستخدمه بدلاً من صابون الأطباق؟

بدلاً من استخدام صابون الأطباق، يجب عليك اختيار غسول جيد للسيارة، وابتعد عن صابون اليدين فليس خياراً جيداً.

فيما صُنع غسول السيارة خصيصاً لطلاء السيارة العادي والذي سيقلل من أي ضرر ناتج عن الطلاء وفي نفس الوقت يزيل الأوساخ من السيارة.

كما تشتمل تركيبة غسول السيارة على إضافات تزييت تمنع حدوث الخدوش عند الغسل المتكرر للسيارة.

فيما يجب ألا تستخدم صابون الأطباق لغسل سيارتك أبدًا لأنه يزيل الشمع الذي يحمي الطبقة الشفافة ومن ثم يخل بوظيفة الدهان.

بدلاً من صابون الأطباق، سيوفر شامبو السيارة نتيجة أفضل بكثير وسيتأكد من أن سيارتك محمية ونظيفة من الأوساخ.

لن يؤدي الغسل الفردي باستخدام صابون الأطباق إلى إتلاف الشمع تمامًا في معظم الحالات، ولكن إذا قمت بذلك بانتظام، فسيتم إزالة الشمع وستكون سيارتك عرضة للتلف من البيئة.

فينا لن يمنع شامبو السيارة إزالة الشمع فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل أي تلف في وظيفة الطلاء لأنه يحتوي على إضافات خاصة لزيادة نتائج التنظيف.