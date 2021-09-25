محافظ بني سويف: المرور على 777 مخبزاً بلدياً في حملة اليوم الواحد

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود مديرية التموين، بشأن نتائج«حملة اليوم الواحد» التي نفذتها أجهزة مديرية التموين على المخابز البلدية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله في هذا الجانب، أن إجمالي المخابز على مستوى المحافظة 1291 مخبزاً ،حيث قامت الحملة بالمرور على 777 مخبزاً منها ،أسفر عن تحرير محاضر لمخالفات تموينية داخل 105 مخبراً من المخابز التي تم المرور عليها،تضمنت 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 لإنتاج خبز ناقص الوزن،و20 محضراً لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و20 لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، و35 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 لعدم الاحتفاظ بسجل للتفتيش، ومحضر للتصرف في الدقيق، ومحضر لعدم وجود ميزان.

من جانبه، شدد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين

