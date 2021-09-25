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"فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف" بالشرقية يشارك في ذكرى اليوم الوطني 91

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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية ، تحت شعار "هي لنا دار"؛ حيث تم تجهيز المباني بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تحمل صور ولاة الأمر، وتعبر عن حب الوطن والانتماء له.

وتَضَمنت المشاركة أيضًا الحضور الميداني والتوعوي؛ حيث وزعت الورود والبطاقات التي تحتوي شعارات اليوم الوطني الحادي والتسعين وعبارات الابتهاج والفخر بالانتماء لوطننا الغالي والتلاحم مع قيادته الرشيدة.

كما نُشر المحتوى التوعوي والوقائي للرئاسة العامة في تعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية؛ وذلك في المتنزهات والطرقات وأماكن الاحتفالات وعلى منسوبي الفرع وهيئات المحافظات.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن المشاركة تأتي انطلاقًا من واجب الرئاسة العامة الوطني وتنفيذًا لخطة الفرع في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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