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منتخب يهزم الكاميرون 2- صفر ويتأهل لأولمبياد الصم في البرازيل

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منتخب مصر يهزم الكاميرون 2- صفر ويتأهل لأولمبياد الصم في البرازيل منتخب يهزم الكاميرون 2- صفر ويتأهل لأولمبياد الصم في البرازيل

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نجح منتخب لكرة القدم للصم في الفوز على نظيره الكاميروني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في كينيا.

وتستضيف كينيا حالياً بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المؤهلة إلى أولمبياد الصم المقرر إقامتها في البرازيل.

وواجه منتخب مصر اليوم نظيره الكاميروني على الميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2 - صفر.

وهنأ وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم منتخب الصم المصري على إنجازه المميز وأعرب عن امتنانه لأداء لاعبي الوطني، وقدرتهم على الفوز والتأهل بأولمبياد الصم في صورة تعكس قدرتهم على التحدي والإصرار وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الإنجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد البرازيل.

المصرى اليوم

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